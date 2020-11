Flink kouder weer op komst

Dat meldt Weeronline.

Daarmee raken we de dubbele cijfers kwijt en komt er een einde aan de recordreeks van maxima met 10 graden of meer in De Bilt. Zondag lijkt niets erop dat we binnenkort kouder weer krijgen. Met 14-17 graden neigt het naar recordtemperaturen te gaan, dat terwijl het vaak juist guur en koud is als Sinterklaas in het land is. Het is zondag ook onstuimig, ’s middags zal er flink wat regen vallen. Echt herfst dus, maar door de hoge temperaturen met een voorjaarsachtig tintje.

Maandag is het met 10-12 graden tijdelijk koeler, maar dinsdag en woensdag wordt opnieuw zeer zachte lucht naar ons land geblazen. Dat heeft alles te maken met voormalig orkaan Eta, die anderhalve week geleden nog veel overlast veroorzaakte in het Caribisch gebied en nu onze regio aandoet. Storm krijgen we daar niet van, maar wel een zachte zuidwestenwind met temperaturen tot 15 graden.

Kouder weer vanaf donderdag

Vanaf donderdag zet de temperatuur een flinke daling in en volgend weekend komen de maxima tussen 5 en 10 graden uit. Bovendien neemt ’s nachts de kans op nachtvorst toe én is zelfs een kleine kans op winterse buien.

Dit weertype is heel normaal voor november, maar omdat we al zo lang gewend zijn aan zacht weer zal het extra fris aanvoelen. Dat komt ook door de stevige wind en buien die regelmatig over het land trekken. Daardoor komt de gevoelstemperatuur overdag dicht bij het vriespunt uit. Kortom: de winterjas is binnenkort weer nodig.