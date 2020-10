18-jarige opgepakt voor geweld tegen boa’s IJmuiden

De politie deed deze zomer meerdere aanhoudingen nadat twee handhavers werden mishandeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

IJMUIDEN - Een 18-jarige man is aangehouden omdat hij geweld gebruikte tegen twee handhavers in IJmuiden op 21 mei. Twee andere verdachten, van 17 jaar oud, werden direct al aangehouden, maar de identiteit van de woensdag opgepakte verdachte was niet bekend bij de politie.