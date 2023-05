Veelbesproken ’landbouwakkoord’ weer op de lange baan geschoven

LTO had eerder een ’ultimatum’ gesteld aan het kabinet om deze week ’over de brug’ te komen op belangrijke onderwerpen. Dat is niet gelukt, meldt LTO. „LTO heeft vandaag niet ingestemd met de huidige concepttekst van het landbouwakkoord. De tekst biedt voor ons onvoldoende wenkend perspectief om tot doorrekening over te gaan, een stap die nodig is op weg naar bestuurlijke consultatie en onze bredere ledenconsultatie. De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel. Dat biedt voldoende perspectief om een laatste poging te wagen om samen tot een landbouwakkoord te komen.”

Volgens LTO moeten er de komende anderhalve week in een ultieme poging ’nog forse verbeteringen’ worden aangebracht. „We begrijpen dat het proces lang duurt, maar vinden ook dat we deze laatste poging moeten wagen. Aan de hoofdtafel is afgesproken dat er op woensdag 17 mei een stuk moet liggen dat kan worden doorgerekend of wordt afgewezen. In het laatste geval stopt het proces, bij een akkoord op doorrekening zullen alle deelnemers aan de hoofdtafel een bredere bestuurlijke consultatie organiseren. LTO heeft altijd aangegeven daarna ook een ledenconsultatie uit te voeren. Onze leden hebben het laatste woord.”

Een woordvoerder van het landbouwakkoord laat weten dat ’alle partijen de intentie hebben om tot een finaal akkoord te komen’. „Alhoewel op veel punten overeenstemming bestaat, is het op enkele zwaarwegende onderwerpen niet gelukt om een door alle partijen gedragen conclusie te formuleren.” De vertraging is een nieuwe tegenslag voor het kabinet, dat onder leiding van minister Piet Adema (Landbouw) al maanden werkt aan het akkoord. De deadline van het akkoord is daardoor al maanden verschoven omdat partijen niet tot overeenstemming komen.

Een akkoord is politiek ook belangrijk, omdat minister Adema er toekomstperspectief mee wil schetsen voor boeren. De boerensector zal, onder meer vanwege de stikstofcrisis, flink moeten veranderen de komende jaren. Bovendien heeft coalitiepartij CDA aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstoftekst in het coalitieakkoord. Dat gesprek zal pas worden gevoerd als er duidelijkheid is over het landbouwakkoord.