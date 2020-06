Biden haalt uit naar Trump vanwege onthullingen boek Bolton

Voormalig veiligheidsadviseur John Bolton schrijft volgens Amerikaanse media in zijn nog niet gepubliceerde boek dat Trump de Chinese president Xi Jinping vroeg om meer boerenproducten uit de VS te kopen, omdat hij zo meer kans zou hebben om herkozen te worden.

Donald Trump heeft de beschuldigingen afgedaan als leugens. „Hij is een leugenaar die ook nog eens de wet heeft overtreden. Iedereen in het Witte Huis haatte Bolton”, zegt Trump in een reactie.

„Als dit waar is, is het niet alleen moreel verwerpelijk, maar Donald Trump schendt daarmee ook de eed die hij heeft gezworen om de Amerikaanse bevolking te dienen en de Amerikaanse belangen te verdedigen”, aldus Biden.

Trump zegt dat geen enkele president voor hem zo streng is geweest richting China.

De voormalig vicepresident noemt in de verklaring het antwoord van Trump op het coronavirus ontoereikend. „Ons land en de wereld lijden al maanden onder het coronavirus. En dat is vele malen erger door het gebrek aan leidinggevende kwaliteiten van Donald Trump en doordat hij geen goede reactie wist te vormen tegen de crisis.”

„Waarom deed hij niets toen alle alarmbellen al afgingen”, vraagt Biden zich af. „Omdat hij een handelsovereenkomst wilde met China, zodat hij daarmee kon pochen tijdens zijn campagnerally’s.

De president houdt zaterdag zijn eerste rally in Tulsa, Oklahoma sinds de uitbraak van het coronavirus in de VS.