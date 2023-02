Vissersboot met Urker bemanning botst tegen rots en zinkt voor Engelse zuidkust

De kotter Z-525 Sylvia Mary is voor de zuidwestkust van Engeland gezonken. Van den Bos laat weten dat hij meeleeft met de geredde bemanning, die op tijd in een sloep wist te stappen en vervolgens werd opgepikt met een Britse reddingsboot. Een kwartier later zonk hun eigen boot. „We leven met hen mee en wensen hen veel kracht van God om deze gebeurtenis te verwerken”, laat de Urker burgemeester weten op Twitter. Volgens de Ierse website The Fishing Daily is het schip bij Land’s End op een rots gevaren, voor de kust van Penzance in het Britse graafschap Cornwall.

De bemanning van de kotter zijn de broers Fokke en Hessel Kramer, Fokkes zoon Wouter en een vast Pools bemanningslid, meldt de plaatselijke krant Het Urkerland. Pieter Kramer, de vader van Fokke en Hessel en opa van Wouter, is op weg naar Engeland om de vier geredde bemanningsleden op te halen, meldt het nieuwsblad. Tegen het blad kon hij niets vertellen over hoe het met de vier gaat. ,,Ik heb ze alleen eventjes aan de telefoon gehad. De emotie is nu groot. Met enkele uren verwacht ik bij ze te zijn en breng ze dan naar huis’’, zei hij.

„De vier bemanningsleden bleven kalm”, zegt Dries Boodts van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) uit België tegen de Provinciale Zeeuwse Courant. „Ze hebben meteen de Britse kustwacht opgetrommeld.”

Een poging om het schip weg te slepen is niet gelukt, meldt Het Urkerland. De kotter vaart onder Belgische vlag. Het schip had maandag nog de haven van Oostende verlaten. De Sylvia Mary heeft een lengte van 24 meter en werd gebouwd in 1997.