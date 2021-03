Celstraf voor corrupte politieman

De zestigjarige Max Z. uit Heiloo schaduwde tegen betaling van 50 euro per uur de twee mannen in Apeldoorn die gelieerd zijn aan de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders. Een van die slachtoffers is de voormalige penningmeester van het kerkgenootschap. Hij wordt verdacht van verduistering van miljoenen euro’s van de kerk. Onder de auto van een van hen werd een baken geplaatst. Een paar dagen later werd een van de twee slachtoffers op klaarlichte dag in Apeldoorn overvallen en van zijn laptop beroofd.

Actieve omkoping

Z. verstrekte ook herhaaldelijk informatie uit politiedossiers aan zijn zwager. Daaraan verdiende hij niets, concludeert de rechtbank in Zwolle. Hij zat al zeventien dagen in voorarrest en hoeft niet opnieuw de cel in. Na veertig jaar in dienst als politieman dreigt voor hem ontslag. Daaruit blijkt al dat de zaak voor hem grote gevolgen heeft, aldus de rechtbank. Ook rekenen de rechters mee dat hij met zijn handelen geen politiemensen in gevaar heeft gebracht.

Opdrachtgever Elias B. (53) uit IJmuiden is veroordeeld tot een halfjaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk voor ’actieve omkoping’. De rechtbank sprak van ’eigenrichting’. Over de reden van zijn opdracht zwijgt hij. Tegen de agent was 1,5 jaar cel geëist, tegen zijn opdrachtgever acht maanden.