Bosnische Serviër Cesic vervroegd vrij

Cesic was lid van een speciale eenheid op het politiebureau van Brcko. Hij heeft toegegeven dat hij zeker tien mensen heeft gedood. Volgens het Deense recht kan iemand vervroegde vrijlating vragen na het uitzitten van twee derde van de straf. Als iemand door het tribunaal is veroordeeld, heeft de president daarvan echter de bevoegdheid om over een verzoek te oordelen.

Volgens het tribunaal heeft Cesic, die in 2002 werd gearresteerd en in maart 2004 werd veroordeeld, zich in gevangenschap goed gedragen en heeft hij destijds meegewerkt in de behandeling van zijn zaak.