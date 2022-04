Oorlog in Oekraïne Zaterdag 23 april 2022 LIVE | Britse analisten: Russen komen geen stap verder

De 81-jarige Varta uit Marioepol heeft het vooralsnog gered. Zij is al aangekomen in Zaporizja. Duizenden anderen hopen eerdaags ook uit de havenstad te kunnen wegkomen. Ⓒ ANP

Het is nu ruim acht weken geleden dat Russische troepen het buurland Oekraïne binnenrolden en probeerden te veroveren. Na acht weken taaie strijd zijn de vijandelijkheden in het oosten en het zuiden van Oekraïne verhevigd. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in deze voortslepende oorlog.