Duitse vrouw verongelukt in Italiaanse Alpen, twee gewonden

ROME - Een groep Duitse bergsporters uit Stuttgart is woensdag in de Italiaanse Alpen in een gletsjer gestort. Een vrouw kwam daarbij om het leven, twee mannen raakten zwaargewond en werden naar een ziekenhuis gebracht na het ongeluk, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten.