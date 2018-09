Kabinet houdt vast aan accijnsverhoging

Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Vooral oppositiepartijen als CDA, PVV en SP liepen de afgelopen maanden te hoop tegen de maatregel, samen met onder meer brancheorganisaties als de Bovag. Die claimden allemaal dat de accijnsverhoging de schatkist juist geld zou kosten omdat mensen massaal over de grens zouden gaan tanken en ook daar hun boodschappen zouden doen. Pomhouders in de grensstreek zouden er failliet door gaan.

Wiebes erkent op basis van cijfers over de eerste 3 maanden dat er grenseffecten zijn, maar die vallen binnen een „meerjarige trend van teruglopende verkopen”. Uit de cijfers blijkt een dalende verkoop van alle brandstoffen in heel Nederland. Benzine, waar de accijns niet is verhoogd, daalt nog harder dan diesel. De dalende verkoop komt onder meer door een lagere consumptie, vooral als gevolg van de economische tegenwind van de afgelopen jaren. Bovendien zijn auto's de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden, aldus Wiebes.

Waar in Europa tankt u het goedkoopst? Bekijk onderstaande kaart!

Euro 95 in € per liter

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0ApB2C2uUFlHIdEt6M1IwUFpqUWNMbXZSREhSUGtTeUE&transpose=0&headers=1&range=G2%3AH38&gid=0&pub=1","options":{"region":"150","vAxes":[{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null}],"titleTextStyle":{"fontSize":16},"booleanRole":"certainty","title":"Diagramtitel","colors":["#38761d","#d9ead3","#ff0000"],"legend":"right","displayMode":"regions","resolution":"countries","hAxis":{"useFormatFromData":true,"title":"Titel van horizontale as","minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},"width":540,"height":371},"state":{},"view":{},"isDefaultVisualization":false,"chartType":"GeoChart","chartName":"Diagram 2"} Diesel in € per liter

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0ApB2C2uUFlHIdEt6M1IwUFpqUWNMbXZSREhSUGtTeUE&transpose=0&headers=1&range=J2%3AK38&gid=0&pub=1","options":{"region":"150","vAxes":[{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},{"useFormatFromData":true,"minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null}],"titleTextStyle":{"fontSize":16},"booleanRole":"certainty","title":"Diagramtitel","colors":["#38761d","#d9ead3","#ff0000"],"legend":"right","displayMode":"regions","resolution":"countries","hAxis":{"useFormatFromData":true,"title":"Titel van horizontale as","minValue":null,"viewWindow":{"min":null,"max":null},"maxValue":null},"width":540,"height":371},"state":{},"view":{},"isDefaultVisualization":false,"chartType":"GeoChart","chartName":"Diagram 3"}

Data: ANWB