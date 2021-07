Brandweerman vindt overleden dochtertje (7) onder puin in Miami

Het aantal vermisten is gedaald tot 128, 17 minder dan een dag eerder.

Volgens Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade, fluctueert het aantal vermisten voortdurend. Bij het opsporen van vermisten ontdekken hulpverleners soms bewoners die eerder niet bekend waren en van wie ze niet weten waar die nu zijn en of ze in het gebouw waren.

Nadat donderdag het werk tijdelijk was stilgelegd, zijn de werkzaamheden nu weer in volle gang. Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm aan land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen. De kans dat ze overlevenden vinden is klein. Behalve vlak na het instorten van het gebouw vorige week is niemand levend onder het puin gevonden.

Bekijk ook: Twee dode kinderen onder puin ingestorte flat Florida gehaald