Britse druk op Parijs opgevoerd om Kanaal-migranten

Buitenland

Migrantendrama in Kanaal met tientallen doden

Een ongekend drama met migranten in het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië: volgens de Franse politie zijn tientallen bootvluchtelingen om het leven gekomen nadat hun boot was gezonken. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.