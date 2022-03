Oorlog in Oekraïne Zaterdag 12 maart LIVE | Zelenski: in strijd tegen Oekraïne lijdt het Russische leger zwaarste verliezen in jaren

Ⓒ ANP/HH

Op dag 17 van de Russische invasie in Oekraïne werden in de nacht veel gevechten en beschietingen gemeld in Oekraïense steden. Ook hebben Russische strijdkrachten de steden Loetsk en Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne bestookt met raket- en luchtaanvallen. In veel Nederlandse dorpen en steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Groningen, worden zaterdag manifestaties gehouden om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.