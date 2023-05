Geen Haags spoeddebat over niet vervolgen van activisten A12

Tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag werden bijna 1600 activisten opgepakt. Ongeveer veertig van hen worden wel vervolgd, maar de meesten gaan vrijuit.

De aanpak van de snelwegblokkade komt woensdag wel aan bod in een vergadering van een raadscommissie. „Hart voor Den Haag heeft dan twee minuten om een vraag te stellen en het college krijgt drie minuten om te antwoorden. Daarna mag Hart voor Den Haag nog een minuut extra vragen stellen. Daarna heeft elke andere fractie nog een minuut. Interrupties zijn niet toegestaan, het is een light-debat”, legt de gemeente uit.

Volgens de griffie van de gemeenteraad willen de andere partijen later wel over de snelwegblokkade debatteren, maar zeggen ze meer tijd nodig te hebben. Ook willen ze wachten op een brief waarin burgemeester Jan van Zanen de aanpak uitlegt.

Het besluit van het Openbaar Ministerie om ruim 1500 snelwegblokkeerders niet te vervolgen, is in de ogen van Hart voor Den Haag „een keiharde klap in het gezicht van de honderden politieagenten die er alles aan hebben gedaan om de openbare orde te handhaven” en bovendien „een vrijbrief voor klimaathooligans om de wet stelselmatig te overtreden.” De partij van Richard de Mos wil van Van Zanen weten hoe hij het OM gaat terugfluiten over „deze dwaling” en hoe hij ervoor gaat zorgen dat klimaatdemonstranten alsnog worden vervolgd, „zodat de illegale demonstraties worden bestraft en niet worden beloond.” Ook wil Hart voor Den Haag horen hoe de burgemeester toekomstige blokkadeacties gaat voorkomen.

De veertig demonstranten die wel worden vervolgd, worden onder meer verdacht van geweld tegen agenten, belediging of bekladding. Een man die een politieagent zou hebben gebeten, wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.