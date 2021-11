Rustige nacht in Praag, een Nederlander aangehouden

De man zit vast vanwege het afsteken van een fakkel. Een vrouw raakte daarbij lichtgewond en moest worden behandeld. Volgens de lokale hulpdiensten zijn haar verwondingen niet ernstig. Haar identiteit is niet bekendgemaakt.

De terrassen op het Staroměstské náměstí (Oude Stadsplein) zaten woensdagavond in aanloop naar het Europese duel dat Feyenoord er donderdag speelt vol met Nederlanders. De politie was duidelijk aanwezig. Agenten patrouilleerden op het plein en in de omgeving. Op iedere straathoek stonden agenten en politievoertuigen opgesteld.

De politie van Praag zet alles op alles om de voetbalwedstrijd tussen Slavia Praag en Feyenoord ordelijk te laten verlopen. Praag roept daarbij de hulp in van de korpsen van andere steden. „Daarnaast staan enkele honderden agenten van de oproerpolitie, de verkeerspolitie, de vreemdelingendienst, het anticonflictteam en agenten met honden en te paard paraat. Mocht het nodig zijn kan een politiehelikopter ingezet worden”, is te lezen in een politiebericht.

In de loop van donderdag zullen nog honderden Nederlanders arriveren in Praag. Naar verwachting zijn iets meer dan 3000 Feyenoordsupporters aanwezig bij de wedstrijd voor de Conference League die donderdagavond om 18.45 uur begint.