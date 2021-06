De Jonge: ook na oudere corona-infectie is één prik voldoende

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legt uit dat er nieuwe ’nieuwe onderzoeksresultaten’ zijn waaruit blijkt dat een tweede prik niet nodig is. Eerder was de regel dat alleen mensen die recent corona hebben gehad een prik nodig hebben. Voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem geldt een uitzondering, deze groep moet zich wel twee keer laten vaccineren.

Volgens De Jonge kan het een enorme meevaller zijn: „Het scheelt heel veel tweede prikken.” Wie al een afspraak heeft voor een tweede prik en daar van af wil moet nog wel even de GGD bellen. „Niet zomaar wegblijven, want dan komt iemand in de problemen met het vaccinatiebewijs. De GGD kan zien of iemand positief getest is en volledige bescherming registreren.”

Binnen Europa accepteren de meeste landen waarschijnlijk één prik bij iemand die al corona heeft gehad. Mensen kunnen er zelf voor kiezen om alsnog een tweede prik te halen. De Jonge waarschuwt dat het kan zijn dat iemand dan wel sneller last kan krijgen van bijwerkingen.