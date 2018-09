Plaatselijk meer regen dan in een maand

Vooral in het zuiden van Nederland regende het gestaag door. Lange tijd hing een neerslaggebied nagenoeg stil boven de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en daardoor viel lokaal ongeveer een maandsom aan water in een dag tijd naar beneden. Later op de dag trok de hevigste regen langzaam maar zeker weg, maar woensdag gaat het opnieuw plenzen vanuit het oosten.

Maandag viel er op sommige plaatsen ook al veel regen. Toen kregen Drenthe, Overijssel en Friesland de volle laag. Hoogeveen spande de kroon met 59 millimeter in 7 uur tijd.

Dat leidde toen tot wateroverlast en ook dinsdag liepen her en der in Nederland straten onder. Bovendien zorgde de regen voor een flink drukkere avondspits en stroomde de rivier de Vecht over door de hevige regen. Met zandzakken moest bijvoorbeeld worden voorkomen dat een evenemententerrein in Dalfsen onder water liep.