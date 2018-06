Schäuble noemt Front National fascistisch

De vicevoorzitter van het Franse Front National (FN), Florian Philippot, heeft volgens Franse media president François Hollande opgeroepen de Duitse ambassadeur in Parijs op het matje te roepen over de opmerkingen van Schäuble.

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement behaalde het FN afgelopen weekeinde een record in stemmenpercentage en kreeg meer stemmen dan de andere partijen. Het front kreeg een kwart van de opgekomen kiezers achter zich en liet daarmee de centrumrechtse oppositie van het UMP en de Socialistische Partij van Hollande achter zich. De score was een schok voor de gevestigde politieke orde die het front graag als een randverschijnsel ziet.

Het front werd in 1972 opgericht door Le Pens vader Jean-Marie Le Pen. Die richt zich graag op een kleine groep getrouwen en hij heeft een voorliefde voor racistische en antisemitische opmerkingen. Zo bleef hij voor een groot deel van het electoraat onacceptabel. Zijn dochter Marine 'erfde' het front in 2011 en zij heeft aan dit extreemrechtse isolement een eind gemaakt. Tal van Fransen die er nooit over piekerden op Jean-Marie's front te stemmen, doen dat nu wel.