Oudste begraafplaats ooit gevonden in Zuid-Afrikaanse grot

„Dit is de oudste begrafenis door mensachtigen waar bewijs voor is, zeker 100.000 jaar ouder dan bewijs voor begrafenissen door homo sapiens”, aldus de wetenschappers. Ze deden nader onderzoek in het Rising Star grottenstelsel, even ten westen van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Daar werden in 2013 voor het eerst fossielen van homo naledi gevonden.

De wetenschappers zeggen dat ze de graven van zeker vijf individuen hebben gevonden in de grotten. Die zouden bewust zijn uitgegraven, waarna de doden in een foetushouding zijn neergelegd en bedekt met aarde. Ook zijn er simpele symbolen op de wand van de grotten gevonden, die mogelijk door homo naledi zijn ’getekend’.

Klein brein

De vondst werpt nieuw licht op homo naledi, een mensachtige die moeilijk te plaatsen is op de evolutionaire ladder. Hij leefde ten tijde van de eerste moderne mensen, maar leek veel meer op verre voorouders van homo sapiens zoals australopithecus. Zo was zijn herseninhoud relatief klein en kon hij weliswaar rechtop lopen, maar bewoog hij zich voornamelijk door de bomen als een ’gewone’ aap.

Dergelijke mensachtigen waren vanwege hun kleine brein niet in staat tot ’zingevende’ activiteiten zoals het begraven van doden of het maken van ’tekeningen’, werd lange tijd gedacht. „Homo naledi zegt ons nu dat we niet zo bijzonder zijn”, aldus hoofdonderzoeker Lee Berger. Zijn beweringen moeten overigens nog gecontroleerd worden door collega-antropologen.