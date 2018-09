Wateroverlast in Drenthe door zware regenval

Op sommige plaatsen in de regio viel maandag vijftig millimeter regen, aldus Weeronline.nl. Normaal valt in de hele maand mei ongeveer zestig millimeter. Het afwateringssysteem kan zo'n enorme hoeveelheid niet aan. Het water in de Hoogeveensche Vaart klotst bijna over de sluizen en de kades. Op enkele plekken zijn zandzakken gelegd.

Waterschap Reest en Wieden is in de nacht van maandag op dinsdag met veel mensen in actie gekomen om te voorkomen dat het waterpeil verder zou stijgen. Ook voor het komende etmaal blijft het schap alert en worden mensen achter de hand gehouden. „Als er nog eens veertig millimeter valt, hebben we echt een probleem”, zei een woordvoerster.

Volgens de provincie Drenthe gebeurt het zelden dat er zo veel regen valt en allerlei maatregelen genomen moeten worden. Voor het laatst gebeurde dat in 1998, toen veel delen van Nederland werden getroffen door zware regenval.