Rebellen: ongeveer 100 doden in Donetsk

De gevechten begonnen maandag en gingen dinsdag door. Zij begonnen op de luchthaven van Donetsk, waar milities van de separatisten slaags raakten met Oekraïense militairen. De tegenstanders van de regering in Kiev werden ook door vliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht beschoten. Regeringstroepen hebben volgens minister Arsen Avakov van Binnenlandse Zaken het vliegveld in handen. Later op de dag werd er ook gevochten bij het station en andere delen van Donetsk, dat ongeveer 1 miljoen inwoners telt en een bolwerk van de separatisten is. Een ijshockeystadion werd in brand gestoken.

Volgens Avakov hebben de militairen ook een kamp van de separatisten in de stad Loehansk verwoest.

De strijdkrachten lanceerden het offensief, nadat de miljardair Petro Petrosjenko besprekingen met wat hij „terroristen” noemde, had uitgesloten. Hij won zondag met grote overmacht de presidentsverkiezingen.