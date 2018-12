Militairen sluiten hun kinderen voor het eerst in de armen

Met Vaderdag in het vooruitzicht lopen de reclamefolders langzaam vol en halen kinderen alles uit de kast voor een prachtig knutselwerk. Toch zijn er ook genoeg kleintjes die hun vader nog nooit hebben ontmoet. Bekijk hier de schitterende fotoreportage van militairen die hun zoon of dochter voor het eerst in de armen sluiten.