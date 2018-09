'Borstkankerpatiënt dupe bezuinigingen'

Dat stellen Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Door de plotselinge stop van de vergoeding in januari zijn bij BVN veertig klachten binnen van patiënten die na een (gedeeltelijk) borstsparende operatie de behandeling met lipofilling willen en soms zelfs al begonnen zijn.

Die laatste groep kan de behandeling dus niet meer afmaken, zitten met ’half opgevulde borsten’ en moeten overgaan op een veel complexere en litteken veroorzakende ingreep.

Vet

„Bij lipofilling wordt eigen vet ingespoten voor onder andere reconstructie van aangeboren afwijkingen, littekens of borstreconstructie na borstkanker. Door het lichaamseigen vet wekt lipofilling geen afweerreacties op. Het is een patiëntvriendelijke en kostenvriendelijke methode waarbij soms zelfs geen opname in het ziekenhuis nodig is. Plastisch chirurgen hebben de afgelopen jaren de methode met succes en naar tevredenheid van patiënten uitgevoerd”, stelt bestuurslid Hinne Rakhorst van de NVPC.

Eind vorig jaar besloot Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tot grote schrik van de BVN en NVPC de vergoeding van de lipofilling stop te zetten. „ZN deed dit naar aanleiding van een negatief in 2009 uitgebracht advies van Zorg Instituut Nederland (ZIN). Volgens ZIN was er te weinig wetenschappelijke onderbouwing. Dat klopt, er zijn nog geen lange termijnstudies. Maar in sommige gevallen is het succes zo duidelijk dat je niet al die jaren moet wachten. Andere landen doen dat ook niet, terwijl bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland, Australië en de Verenigde Staten de methode wordt vergoed voor een borstreconstructie na een borstsparende operatie na kanker.”

Uitsluiten

Elk jaar ondergaan in Nederland ongeveer 8500 vrouwen een borstbesparende operatie. Volgens Rakhorst heeft lang niet iedereen uit deze groep per se lipofilling nodig. Het betreft naar schatting honderden vrouwen per jaar.

Woordvoerder Geldof zegt dat ZIN de minister inmiddels heeft geadviseerd om lipofilling onder voorwaarden per 2015 voorlopig tot het pakket toe te laten, maar alleen als er sprake is van een totale borstreconstructie (amputatie). Rakorst: „Maar dan sluit je een heel grote groep patiënten toch nog uit; veel meer vrouwen ondergaan een borstsparende operatie en krijgen dus geen vergoeding meer als ze een borst vol deuken overhouden. En ook sluit je de mensen met ernstige brandwonden en gezichtsafwijkingen uit. Dan hebben we het over puur medische ingrepen.”