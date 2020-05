Terrassen mogelijk op 1 juni weer open

Treinen, bussen en metro’s blijven vooralsnog wel bestemd voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met een vitaal beroep. Vanaf juni komen daar onder andere scholieren uit het voortgezet onderwijs bij als zij weer naar school mogen.

Omdat het niet zeker is of iedereen de gewenste 1,5 meter afstand kan behouden, zouden reizigers mondkapjes moeten of kunnen dragen om het risico van besmetting met het coronavirus in te perken. In sommige andere landen, zoals in België, is dat sinds begin deze week ook verplicht. Op zes treinstations zijn al borden en pictogrammen aangebracht met aanwijzingen voor reizigers om voldoende afstand te houden, zeker zodra het weer drukker wordt.

Kappers

Het is nog niet duidelijk welke voorwaarden worden gekoppeld aan de herstart van contactberoepen zoals kappers. Het Outbreak Management Team (OMT) van deskundigen vergaderde maandag over zijn adviezen aan het kabinet. Woensdag neemt het ministeriële crisisberaad besluiten over de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet kijkt dan ook nog naar de precieze data waarop de aangepaste maatregelen ingaan.

Het motto van het kabinet om thuis te blijven, verandert ook in de nieuwe fase. Straks wordt mensen op het hart gedrukt afstand te houden, dan wel drukke plekken te vermijden.

De meeste coronamaatregelen liepen door tot 20 mei en 1 juni. Het verbod op evenementen was al verlengd tot 1 september.

De basisscholen en kinderopvang openen hun deuren op 11 mei. Kinderen mogen al sinds eind april weer samen buiten sporten.