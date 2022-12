Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse voetbalschool in Maryland laat talenten afreizen naar ons land ’Al die Amerikaanse jongetjes willen nu Cody Gakpo zijn’

Door JAN POSTMA Kopieer naar clipboard

Maryland - Amerika heeft nog nooit zo’n sterk team gehad en voor Amerikanen is winnen nog veel belangrijker dan voor Nederlanders. Maar toch kan Oranje die Amerikanen hebben. Dat zegt Bernard Hartog, oprichter van de Dutch Soccer School in Maryland. „En ik mag hopen dat ze winnen, want anders hoef ik me een paar maanden niet meer te laten zien!” Hartog brengt Nederlandse voetbalkennis naar de VS en weet dus precies hoe de Amerikanen ervoor staan.