Premium Het beste van De Telegraaf

Dansen in Central Park New York schudt coronajuk af met groots feest: ’Stad van hoop en veerkracht’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Het ’homecoming event’ in New York van zaterdag biedt grote namen als Bruce Springsteen, Jennifer Hudson en Andrea Bocelli. Ⓒ de telegraaf

New York - Anderhalf jaar nadat New York coronabrandhaard van de wereld werd, viert de Amerikaanse stad dit weekend het loslaten van alle coronaregels met een groot concert in Central Park. Eindelijk weer uit eten waar je maar wil of een bezoekje brengen aan het theater. Wie zich nog altijd niet wil laten vaccineren, heeft minder opties.