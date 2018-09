FBI helpt oproerpolitie Sao Paulo

Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië begint 12 juni in de stad Sao Paulo. De autoriteiten vrezen dat Brazilianen het WK aangrijpen om met protesten op straat hun ongenoegen te uiten. In juni vorig jaar gingen menigtes met verschillende doeleinden de straten op om te betogen tijdens de Confederations Cup, een voetbaltoernooi. Het leidde in verscheidene plaatsen tot rellen.

Demonstranten

Het nationale voetbalteam moest zich maandag in Rio de Janeiro al een weg door betogende leraren banen, onderweg met de bus naar het trainingskamp voor het WK. Eenmaal aangekomen in Teresópolis, ruim 50 kilometer ten noordoosten van Rio, waren er nog meer demonstranten bij de ingang van het trainingskamp Granja Comary. Leraren zijn in de deelstaat Rio de Janeiro 12 mei in staking gegaan en eisen 20 procent loonsverhoging.

Er waren bij Granja Comary ook betogers die klaagden over de gebrekkige wederopbouw na een natuurramp in 2011. Toen veroorzaakte noodweer in Teresópolis grote overstromingen die enorme schade en honderden doden tot gevolg hadden.