Ook Italiaanse wintersport in het geding

In totaal twintig gemeenten in Zuid-Tirol worden onderworpen aan een avondklok tussen 20.00 en 5.00 uur. Restaurants en kroegen moeten om 18.00 uur dicht, ook dansgelegenheden moeten dan sluiten. Hotels zijn uitgezonderd van de beperkingen; die mogen wel openblijven en ook na achten nog de gasten bedienen.

De nieuwe regels gaan woensdag in, omdat de gemeenten als ’rode zone’ zijn aangemerkt. Dat kan om verschillende redenen zijn, maar het heeft allemaal van doen met de bedroevende coronacijfers in het land, al liggen er net als in Nederland een stuk minder mensen in het ziekenhuis dan dezelfde periode vorig jaar.

Verslaggever Koen Nederhof legt uit waar de wintersporter rekening mee moet houden als hij in de Alpenlanden gaat skiën. Dit is opgenomen voordat Italië de nieuwe coronaregels bekendmaakte. Tekst loopt door onder de video.

FFP2-masker

De Italianen hanteerden tot nu toe minder strenge coronaregels rond de pistes, al waren de afstandsregels wél verplicht. Nu is een FFP2-masker verplicht in de winkels. In restaurants mag je maximaal met zijn vieren aan een tafel.

De Italianen dubben ook over een beperking van de geldigheid van vaccinaties. De autoriteiten willen dat mensen vijf maanden na hun tweede prik al een booster krijgen, en denken erover na de geldigheid van een vaccinatie voor een QR-code te beperken tot 9 maanden, aldus Italiaanse media. Het Zuid-Europese land telt tot nog toe ruim 130.000 coronagerelateerde doden, vooral 70-plussers.