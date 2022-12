Oudste dna ooit geeft unieke inkijk in leven op Groenland 2 miljoen jaar geleden

De monsters zijn in het noorden van het eiland verzameld, afkomstig van een rotsformatie in het noordelijkste puntje van Groenland. De gegevens die uit het dna zijn onttrokken geven veel informatie over het klimaat op Groenland, zo’n 2 miljoen jaar gelden, schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. Gemiddeld lag de temperatuur tussen de 11 en 19 graden, ruim boven de huidige waarden.

Tot voorheen was er nog maar weinig bekend over de biologische gemeenschappen in die periode op Groenland, omdat fossielen er zeldzaam zijn. Door dit onderzoek wordt duidelijk dat het op die plek ging om een rijke planten- en dierenwereld. De wetenschappers spreken over een veelzijdig bos-systeem met verschillende boom-, kruiden- en plantensoorten. Deze waren nog niet eerder waargenomen op basis van eerdere analyses van macrofossielen en pollen. Momenteel is het een gebied met nauwelijks begroeiing: een poolwoestijn.

Ook bevestigt het dna de aanwezigheid van dieren als rendieren, knaagdieren, ganzen en een mastodont, een mix tussen een olifant en mammoet. De aanwezigheid van bijvoorbeeld groene algen wijst op een warmer klimaat dan waar momenteel sprake van is. ,,Onze bevindingen openen nieuwe gebieden van genetisch onderzoek en tonen aan dat het mogelijk is de ecologie en evolutie van biologische gemeenschappen van twee miljoen jaar geleden te volgen met behulp van oud dna”, schrijven de onderzoekers.