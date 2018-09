Voorvoet of hak?

Sinds de jaren 70 worden hardloopschoenen steeds meer voorzien van technische snufjes zoals een verhoogde hak, gelpads en luchtkussens. Een goede demping is noodzakelijk als je op de ’ouderwetse’ manier rent en op je hak landt. De voet raakt hier met gestrekt been de grond.

Het concept van natural running, dat de laatste jaren populair is geworden, is radicaal anders. Het is de techniek die iedereen van nature gebruikt als je rent op blote voeten, vandaar ook wel de term barefoot running. Hierbij land je op de voorvoet of op het midden van je voet. Je maakt kortere passen en als de voet de grond raakt, is je been gebogen, waardoor deze als natuurlijke schokdemper dient.

Een groeiende groep wetenschappers en hardlopers verkiest natural running. Wetenschappelijk bewijs dat dit beter zou zijn, is lastig te krijgen, maar het is duidelijk dat deze techniek minder belastend is voor knieën, heupen en rug en dat het minder kracht kost, waardoor je sneller bent op langere afstanden. Bovendien komen blessures minder voor, omdat je spieren en pezen in de onderbenen worden versterkt.

Daar staat tegenover dat het aanleren van een compleet andere loopstijl lastig is en blessures juist in de hand werkt als je het niet heel voorzichtig opbouwt. Ben je een hardloper die prettig op de ’ouderwetse’ manier rent en nooit blessures heeft, blijf dan gewoon op reguliere schoenen lopen. Wel is het goed om je traditionele schoen eens af te wisselen met natural running-schoenen, omdat je hiermee bewuster leert lopen, je lichaam versterkt en houding aanpast.