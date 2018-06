Verdachte gifmoorden langer vast

Volgens de advocaat is er geen bewijs tegen S., nu blijkt dat er op het lichaam van haar eerste man geen giftige stoffen zijn aangetroffen. In het lichaam van haar tweede man zijn wel giftige stoffen gevonden. Onderzoekers kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat deze stoffen tot de dood hebben geleid.

Het Openbaar Ministerie vindt de conclusies van advocaat Ersen Albayrak te voorbarig. Het OM wil van de onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) weten of het ook mogelijk is dat de giftige stoffen in het lichaam zijn afgebroken. De eerste echtgenoot van Ada S. overleed in 2004, volgens het OM misschien wel lang genoeg om giftige stoffen te doen verdwijnen.

Bij het plotselinge overlijden van de tweede man in 2012 ontstond er argwaan bij de familie van de man. Zij besloten aangifte tegen de weduwe te doen. Justitie groef vervolgens de lichamen van beide mannen op.