Buurtbewoners uiten kritiek op nieuwe strategie in zoekactie naar Émile (2)

Sinds zaterdagnamiddag, zo rond kwart over vijf, is de Franse peuter niet meer gezien. Het jongetje uit Vernet, een gehucht in de Alpes-de-Haute-Provence, was kort ervoor aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapt toen zij de auto aan het inladen waren zodat ze een uitstapje konden ondernemen. Enkele ooggetuigen zagen Émile de tuin nog verlaten en alleen bergafwaarts lopen, maar grepen niet in omdat het in de buurt wel vaker voorkomt dat er kinderen op straat spelen, zo meldt Le Parisien.

Er werd meteen een grote zoekactie op poten gezet, waarbij brandweerlieden, politieagenten, speurhonden en zelfs een helikopter met warmtecamera’s en drones werden ingezet. Daarnaast boden ook honderden buurtbewoners zich vrijwillig aan om de omgeving uit te kammen. Ook de huizen in de omgeving werden al doorzocht.

Nieuwe aanpak

Niets leverde voorlopig echter resultaat op en daarom wordt de zoekactie vanaf dinsdag op een andere manier aangepakt. Er vinden geen grootschalige zoektochten met vrijwilligers meer plaats, maar er wordt nu ingezet op een meer gerichtere, wetenschappelijkere aanpak. „Elke vierkante meter in de omliggende vijf kilometer werd al onder de loep genomen”, aldus François Balique, de burgemeester van Vernet. „Daarom kiezen we nu voor kleinere teams van agenten en militairen die met meer gespecialiseerde middelen gaan zoeken naar mogelijke sporen.”

Ondertussen worden er nog altijd buurtbewoners en mogelijke getuigen ondervraagd en worden ook de telefoongegevens uit de omgeving onderzocht. „Op die manier zullen we proberen vast te stellen wie er zich op dat moment allemaal in de buurt bevond”, zegt François Daoust van de lokale politie.

De buurtbewoners hebben geen probleem met de ondervragingen en huiszoekingen, al komt er wel een bak kritiek op het feit dat hun hulp aan de kant wordt geschoven. „Met z’n allen beschikken we over heel wat mankracht, honderden mensen die bereid zijn om mee te zoeken naar het jongetje. Waarom worden we dan niet ingezet? Alle hulp is toch welkom, we mogen nu nog niet opgeven”, aldus de buurtbewoners.

Ontvoering of ongeluk

Hoewel niets momenteel wijst op een ontvoering, wordt ook die mogelijkheid niet officieel uitgesloten. „Momenteel moeten we met alle mogelijkheden rekening houden”, aldus Daoust. „Daarom dat de ondervragingen nog altijd worden voortgezet.”

Burgemeester Balique acht een ontvoering echter „zo goed als onmogelijk.” „Je ziet hier alles gebeuren. Iemand die hier nog nooit is geweest, wordt meteen opgemerkt. We bevinden ons hier echt in een landelijk gebied. Wie naar dit gehucht komt, doet dat alleen om de bewoners te zien”, luidt het. Volgens de burgemeester houdt de politie momenteel dan ook meer rekening met de mogelijkheid van een ongeluk: dat het jongetje misschien werd aangereden door een auto of tractor.

Vrijwilligers tijdens een zoekactie. Ⓒ AFP

Vreemd Facebook-bericht

Tot slot werd er ook al actie ondernomen op social media. Niet alleen werden mogelijke getuigen de voorbije dagen opgeroepen om zich te melden, maar er wordt ook massaal opgeroepen om te bidden voor een goede afloop.

In een van die online gebedsgroepen gaf ook iemand zich uit als „de moeder van Émile.” Hoewel de ouders van het jongetje diepgelovig zouden zijn, kon nog niet geverifieerd worden of het daadwerkelijk zijn moeder was die het vreemde bericht plaatste. Het luidt als volgt: „Bid alstublieft tot de eerbiedwaardige zuster Benoîte Rencurel, mysticus van de Laus-verschijningen. De duivel nam haar regelmatig mee naar de bergen om haar te vervolgen, maar de engelen brachten haar telkens terug.”

Benoîte Rencurel was een herderin uit Laus die leefde tussen 1647 en 1718 en vooral bekend is geworden omdat ze meerdere verschijningen van de Maagd Maria zou hebben gezien. Haar woonplaats is nog altijd een bekend bedevaartsoord.