Ondernemers op tilt

Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van ondernemersverenigingen EVO, Fenedex en Transport en Logistiek Nederland naar de gevolgen van files voor de Nederlandse economie. De cijfers worden woensdag gepresenteerd.

„De uitkomsten vragen om een snelle aanpak”, zegt EVO-directeur Machiel van der Kuijl. „Het onderzoek laat zien dat de economische schade het afgelopen jaar met maar liefst dertig procent steeg.”

De EVO-topman vreest dat deze stijging niet de laatste is. „De economie trekt aan, dus de drukte waarschijnlijk ook. We kunnen er iets tegen doen door in de grootste fileknelpunten te investeren.”

Van der Kuijl beschrijft de schade die wordt aangericht: „Ondernemers met bestel- of vrachtauto’s zijn veel langer onderweg of moeten omrijden. Dit kost extra brandstof, vereist de inzet van extra chauffeurs en zorgt voor een transportplanning die overuren maakt. Maar denk ook aan de aannemer die te laat bij zijn klant is of een winkelier die met lege schappen kampt omdat producten te laat arriveren. Files kosten ondernemers op jaarbasis dus veel geld”, zegt Van der Kuijl.

De drie partijen vragen het kabinet daarom om extra investeringen en om geplande investeringen naar voren te halen. „We hebben nu meer asfalt nodig en hoe eerder hoe langer alle weggebruikers ervan profiteren”, stelt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. „Maandag debatteert de Tweede Kamer over infrastructuur en ik ga ervan uit dat ons signaal helder is.”

Van alle knelpunten die in 2014 al in de filetop stonden, steeg de schade in vergelijking met vorig jaar. De grootste economische schade werd toegebracht op de A15, knooppunt Ridderkerk - Gorinchem: 11,4 miljoen euro, gevolgd door de A13, knooppunt Ypenburg - Kleinpolderplein (11,2 miljoen).

De grootste stijger in de knelpunten-toptien is de A67 tussen knooppunt Leenderheide en Zaarderheiken. Daar nam de schade toe met 6,5 miljoen euro. Ook op de A4 is een extreme toename van filedruk te zien.