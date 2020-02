Macron verdedigt tiener die wordt bedreigd om islamkritiek

De rel rond de 16-jarige Mila houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig en wakkert een discussie aan over de vrijheid van meningsuiting. Het meisje trok in een video op Instagram fel van leer tegen de islam en verscheen in een Franse show. Ze zei onder meer dat er alleen „haat” in de Koran staat. Ze kreeg daarna doodsbedreigingen en kon niet meer naar haar school in het zuidoosten van Frankrijk, omdat lastpakken haar gegevens online hadden verspreid.

Het begon allemaal bij een moslimjongen die de tiener wel zag zitten, waarop ze reageerde dat ze lesbisch is en dat hij dus geen kans maakt. Het meisje benadrukte later dat ze niemand wilde kwetsen en dat ze te grove woorden in de mond had genomen, maar ze nam haar forse religiekritiek niet terug. „Want dat denk ik echt.”

„We zijn vergeten dat Mila een puber is”, zei Macron in de krant Le Dauphiné Libéré. „We zijn haar bescherming verschuldigd op school en in haar dagelijks leven.” Hij stelde ook dat de wet duidelijk is en dat mensen het recht hebben de spot te drijven met godsdiensten.

Discussie

Voor- en tegenstanders uitten zich op sociale media via de hashtags #jesuismila (’Ik ben Mila’), ofwel met #jesuispasmila (’Ik ben Mila niet’). Raddraaiers dreigen op internet het meisje te verkrachten en zuur over haar heen te gooien. Ze begeeft zich daarom vrijwel niet meer op straat. De Franse minister van Onderwijs wil Mila snel weer op school hebben, zodat ’ze weer een gewoon leven kan leiden’.