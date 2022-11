Kruisboogschutter Kenzo K. voor rechter: deskundigen over zijn geheugenverlies

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

K. stak in zijn flatgebouw aan de Steynstraat in Almelo in razernij twee vrouwen dood en beschoot vanaf zijn balkon mensen met een kruisboog. Een scherpschutter schakelde hem uit.

Vorige week werd de zitting abrupt gestopt, omdat Kenzo K. niet meer in staat bleek om het langer vol te houden. Hij had zijn medicatie niet meegekregen vanuit de gevangenis.

Maandag komen er deskundigen aan het woord over Kenzo K.'s geheugenverlies en over zijn toerekeningsvatbaarheid. In de middag komen de nabestaanden van de overleden vrouwen en een slachtoffer dat het overleefde aan het woord.