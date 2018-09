Le Pen wil Frans parlement naar huis sturen

De grote winnaar van de Europese verkiezingen in Frankrijk, Marine Le Pen met haar Front National, wil dat president François Hollande het nationale parlement naar huis stuurt. „Wat kan de president anders doen na zo'n afstraffing”, verklaarde de politica nadat exitpolls hadden uitgewezen dat haar partij de grootse wordt. „Het is onacceptabel dat de Assemblée zo'n slechte afspiegeling is van het Franse volk.”