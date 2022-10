Poetin: staat van beleg in bezet gebied

In een videoconferentie met de Russische Veiligheidsraad zei het staatshoofd dat het „regime in Kiev” de „vrije wilsuitdrukking” niet accepteerde van de burgers in de vier provincies die Poetin eind september met een illegale annexatie bij Rusland voegde.

In de regio’s Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson krijgen de door Rusland aangestelde bestuurders extra middelen om „burgers en infrastructuur” te verdedigen. Het is onduidelijk wat dit in de praktijk verandert, aangezien er toch al sprake is van een streng militair bewind. De uitweg naar door Oekraïne gecontroleerd grondgebied gaat al gepaard met dagenlange controles en ook binnen het bezette gebied zijn veel checkpoints.

Oekraïense partizanen

De Russische president maakte in zijn verklaring speciaal melding van ‘saboteurs’, Oekraïners die achter de linies opereren en het vizier hebben gericht op gezichten van het Russische militaire bestuur. Het valt te verwachten dat de staat van beleg gebruikt wordt om op deze Oekraïense partizanen te jagen.

Poetin deed overigens of er weinig aan de hand was: vóór de annexatie zou in de gebieden onder Russisch bezetting ook al sprake zijn geweest van een staat van beleg. Maar omdat de gebieden volgens de Russische wet nu daadwerkelijk bij Rusland horen, legt hij die situatie nu ook op papier vast. De timing, na de explosie op de Krimbrug en met een vorderend Oekraïens offensief bij Cherson, doet echter vermoeden dat dit niet zomaar een pennenstreek is.

De oekaze die Poetin uitvaardigde heeft ook effect op de Krim, het bezette schiereiland, en de zes Russische regio’s die aan Oekraïne grenzen. In die gebieden worden in- en uitreisbeperkingen ingesteld en ook de bewegingsvrijheid binnen de gebieden zou beperkt moeten worden. Ook wordt melding gemaakt van de ‘tijdelijke verhuizing van burgers naar veilige gebieden’ waar onderdak voorzien zou zijn.

’Burgerdoden door Oekraïne’

In zijn toespraak hield Poetin de Russen een spiegelbeeld voor van de werkelijkheid op de grond in Oekraïne. Nadat hij Kiev en andere grote Oekraïense steden die al anderhalve week heeft onderworpen aan de beschieting van burgerdoelen en de energie-infrastructuur, is het volgens Poetin juist het leger van Oekraïne dat de beschietingen doorzet, waardoor burgerdoden zouden vallen.

Oekraïne voerde zelf al de staat van beleg in direct na de Russische inval in februari, waardoor nu zogenaamde militaire administraties verantwoordelijk zijn voor het bestuur in Oekraïne. In maart was de vrees dat Poetin ook in Rusland de staat van beleg zou afkondigen, met een mobilisatie en grenssluiting. Maar de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ kwam pas in september en nu is ook de staat van beleg voorbehouden aan de bezette delen van Oekraïne.