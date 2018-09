Front National: enorme verkiezingsfraude

Het Front National zegt dat de Franse regering de uitslag van de Europese verkiezingen probeert te manipuleren „op de meest afschuwelijke manier”. Volgens de uiterst rechtse partij van Marine Le Pen zijn in sommige stembureaus geen stembiljetten van het Front National. Dat heeft de partij in een verklaring naar buiten gebracht. In Frankrijk heeft elke partij zijn eigen stembiljetten.