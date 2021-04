Dooi in relatie EU-Turkije

Dat hebben voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de Turken in een gesprek met president Erdogan in het vooruitzicht gesteld. Een bezoek van de EU-top aan het land is een zeldzaamheid, niet in de laatste plaats vanwege de al jarenlange moeizame verhoudingen.

Verbetering

Maar recent is er enige verbetering in de onderlinge relatie zichtbaar, al blijft het allemaal uiterst kwetsbaar. Op een vorige maand gehouden EU-top werd voorzichtig een positievere toon aangeslagen ten opzichte van Turkije nadat de opgelopen spanningen met met name Griekenland en Cyprus over (illegale) boringen naar gas door de Turken in het oostelijke deel van de Middellandse Zee waren afgenomen nadat een Turks schip was teruggetrokken.

EU-leiders stelden na hun top de Turken een betere relatie in het vooruitzicht. Onder andere een door de Turken graag gewenste modernisering van de douane-unie ligt daarbij op tafel. Het is een worst die Turkije wordt voorgehouden in de hoop dat Ankara zal toehappen.

Verdrag

Maar hoe hobbelig het parcours met Erdogan wel niet is, bleek al snel. De inkt van de EU-conclusies was nog niet droog of de Turkse president zegde het Verdrag van Istanbul op, een verdrag om vrouwen ge beschermen tegen huiselijk geweld, omdat het in strijd zou zijn met traditionele gezinswaarden. De EU vreest juist dat de positie van de vrouw geweld wordt aangedaan.

„We leggen hier nadrukkelijk een positieve wederzijdse agenda op tafel”, aldus Michel dinsdag op een gezamenlijke persconferentie met Von der Leyen. „We hopen dat Turkije dit positieve momentum aan zal grijpen.” Duidelijk is dat het gaat om ’omkeerbare stappen’, met andere woorden, als de situatie weer verslechterd gaat alles zo weer van tafel.

Vluchtelingen

Turkije vangt in totaal 4 miljoen Syrische vluchtelingen op sinds het in 2016 een omstreden deal daarover sloot met de EU. In totaal kreeg het voor de opvang 6 miljard euro. Ondanks alle kritiek houdt de deal tot op de dag van vandaag stand. In de loop van het jaar zal het akkoord vernieuwd moeten worden.

„Dit is het begin van een proces”, was Von der Leyen voorzichtig. „Waar het heengaat is ook afhankelijk van de betrokkenheid aan Turkse kant. Hoe duurzaam de ontwikkelingen van de afgelopen weken zijn moet allemaal nog maar bewezen worden.” Mensenrechten zijn volgens de Duitse sowieso niet onderhandelbaar, klinkt het alvast waarschuwend richting Erdogan.