Iers debat over neutraliteit verstoord door anti-NAVO-protest

Ierland is geen lid van de NAVO en als het aan de demonstranten ligt blijft dat zo. Ze riepen „nee tegen de NAVO” en op de doeken stonden teksten als „NAVO-oorlogen, miljoenen doden.” Martin probeerde door te gaan met zijn speech, maar beet de demonstranten na enige tijd toe dat het „ondemocratisch” was dat ze hem niet lieten spreken.

Het debat in Cork vormt de aftrap van vier dagen discussie over het veiligheidsbeleid van Ierland, dat traditioneel neutraal blijft in internationale conflicten. De regering wil burgers en experts raadplegen over de neutrale status van het land, nadat andere landen als Finland en Zweden openlijk partij hadden gekozen. Zij vroegen het lidmaatschap van de NAVO aan naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne.

Zo’n 1200 Ierse burgers hebben zich opgegeven om de komende dagen mee te praten op meerdere fora, waar ook internationale veiligheidsexperts aanschuiven. De discussie over een eventueel NAVO-lidmaatschap doet de gemoederen in Ierland hoog oplopen. Ook buiten de universiteit van Cork, waar de eerste bijeenkomst plaatsvond, werd geprotesteerd.

Geopolitieke landschap

Martin benadrukte toen hij zijn toespraak kon afmaken dat de raadpleging niet alleen maar gaat over wel of niet lid worden van de NAVO, maar vooral over het „fundamenteel veranderde geopolitieke landschap in Europa.” De vicepremier denkt dat Ierland zich meer bezig moet houden met de veiligheidssituatie, ook omdat Russische schepen regelmatig voor de Ierse kust varen en Ierland af en toe getroffen wordt door Russische cyberaanvallen.

Ierland gaf in 2022 1,1 miljard euro uit aan defensie, relatief veel minder dan de rest van de Europese Unie. De Ierse relatie met de NAVO ligt gevoelig, aangezien het land traditioneel gezien neutraal is en men de NAVO deels ziet als verlengstuk van het Britse leger. Ierland was tot 1922 onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar de sluimerende spanningen in Noord-Ierland zorgen nog regelmatig voor issues tussen de buurlanden.