Vrouw (57) overleden door verkeersongeval in Bergen op Zoom

De auto, bestuurd door een 77-jarige man uit Bergen op Zoom, reed weg van een parkeerplaats aan de Fianestraat. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in botsing met de twee fietsers. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis per ambulance is ze overleden.

De politie is op zoek naar de bestuurder van een DHL-bus die langsreed op het moment dat het ongeval gebeurde. „Mogelijk moest hij uitwijken om zelf een aanrijding te voorkomen. De man is nog wel gestopt, maar van hem zijn geen gegevens bekend. Hij reed verder in de richting van de Antwerpsestraatweg”, aldus de politie.