Woedende toeslagenouders willen antwoord Rutte: ’Kunt u onze rechtsstaat redden?’

De brief die dinsdag aan het kabinet is verstuurd, is ondertekend door ruim 60 gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hun namen zijn vanwege privacy zwartgelakt. Volgens advocaat Eva González Pérez, die de ouders bijstaat, komen er meer ondertekenaars bij.

In de maandag geopenbaarde notulen van verschillende ministerraden uit 2019 blijkt dat er door allerlei partijen is geprobeerd om Kamerleden in toom te houden. Ook werd er kwistig meegedacht over hoe er zo weinig mogelijk informatie aan de Kamer kon worden geven. Bovendien maakten kabinetsleden zich druk over de beeldvorming in de media.

Kritische Kamerleden

Er werd openlijk gesproken over hoe er druk kon worden uitgeoefend op kritische Kamerleden. CDA-minister Hoekstra liet bijvoorbeeld weten met zijn partijgenoot De Jonge ’veel tijd en energie te hebben gestoken’ in het ’sensibiliseren’ van Omtzigt. ’Met overigens beperkt succes’, staat daar nog bij aangetekend.

D66-minister Kaag zei minder moeite te hebben met de kritische rol van coalitie-Kamerleden, maar opperde wel om ’kaders’ vast te stellen waarbinnen iedereen dient te opereren.

Sensibiliseren

De notulen veroorzaken ’grote oproer’ onder de toeslagenouders, schrijven zij dinsdag. Ze willen dat premier Rutte garandeert dat de Grondwet – die vaststelt dat de Kamer recht heeft op alle opgevraagde informatie – gerespecteerd wordt. „Kunt u alle Nederlanders vertellen dat het nooit de bedoeling is dat ministers Kamerleden sensibiliseren, of in te kaderen? Of de Grondwet trachten te omzeilen? Kunt u deze vraag persoonlijk beantwoorden voor het debat van donderdag? Kunt u onze rechtsstaat redden? In deze, de handrem gebruiken?”, aldus de ondertekenaars. Ze vragen Rutte hier voor het debat over de notulen, dat voor donderdag gepland staat, antwoord op te geven.