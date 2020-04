Lichaam achterkleinzoon Robert F. Kennedy gevonden

„De politie trof Gideon overleden aan in zeven meter diep water en zo’n vier kilometer van het huis van zijn oma, waarvandaan de twee vertrokken waren. Gideon werd 600 meter van zijn moeder gevonden”, zo laat de politie weten.

De McKeans, die deel uitmaken van de legendarische Kennedy-familie in de Verenigde Staten, waren vanwege de corona-pandemie vanuit de hoofdstad Washington naar een huis van de familie in Chesapeake Bay afgereisd, een baai die uitmondt in de Atlantische Oceaan.

Volgens de man van McKean, David, zouden de kinderen daar meer ruimte hebben. De 40-jarige moeder en zoon keerden donderdag niet naar huis terug nadat ze in een kano een bal uit de baai probeerden te halen.

Waarschijnlijk is de sterke wind de oorzaak geweest bij het tragische kano-ongeluk.