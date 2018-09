Liquidatie Martha is raadsel

In het criminele milieu bestaat de indruk dat Martha door de politie werd gevolgd en dat de liquidatie, donderdagavond, plaatsvond onder de ogen van een observatieteam. Zeker is dat het slachtoffer zichzelf door extreme vormen van criminaliteit steeds verder in de problemen bracht. Waar hij de laatste jaren verscheen, heersten spanning en gevaar, niet in de laatste plaats voor mensen die in zijn buurt verkeerden.

Door zijn levenswandel, waarbij hij niet terugdeinsde voor het bedriegen en bestelen van andere grote jongens in het criminele milieu, moest het vroeg of laat een keer dodelijk misgaan.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat er voor een doelgerichte liquidatie drie schutters actief waren. Volgens Eric Slot, auteur van de Moordatlas in Amsterdam, is het in de ruim duizend dodelijke geweldszaken die hij heeft beschreven, nooit eerder voorgekomen. „Je kunt dus van een unieke zaak spreken. Natuurlijk zijn er veel schietpartijen geweest met meerdere schutters. Maar dat er drie worden ingezet om één persoon te vermoorden, dat ben ik nooit tegengekomen”, aldus Slot.

Wie de schutters waren en wie hun opdrachtgever was, is voor de politie nog duister. Er wordt van uitgegaan dat behalve de drie schutters een vierde man een rol speelde, als chauffeur van een klaarstaande BMW die uitgebrand in Diemen werd gevonden. Getuigen zeggen dat op de plaats van de schietpartij tientallen kogels werden afgevuurd.