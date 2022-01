Nieuw dagrecord: ruim 24.500 positieve tests in een dag

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Amsterdam koploper

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio's een record.

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 39 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal in ongeveer een week tijd, maar dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het registreren hiervan kan soms een tijdje duren.

Onder de 39 doden zijn vijf inwoners van Rotterdam. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Purmerend hebben elk drie meldingen van sterfgevallen.