Atoomwaakhond tevreden over Iran

Iran krimpt zijn nucleaire voorraden aanzienlijk in en werkt mee met een onderzoek naar mogelijk verdachte activiteiten. Dat heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vrijdag in een rapport naar voren gebracht. Het IAEA is de 'atoomwaakhond' van de VN en probeert de nucleaire activiteiten van Iran in kaart te brengen.