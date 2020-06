Boogaloo klaar voor geweld

Een lid van de Boogaloo-beweging demonstreert zwaarbewapend in Charlotte. Ⓒ foto AFP

AMSTERDAM - Donald Trump beschuldigt de los georganiseerde anti-fascistische groep Antifa als dé onruststoker bij de rellen van de afgelopen weken. Maar de FBI wijst erop dat er nog een organisatie actief was bij het geweld, de uiterst rechtse Boogaloo-beweging. De leden van die beweging hebben twee dingen gemeen: hun voorliefde voor het dragen van automatische wapens en de overtuiging dat er een burgeroorlog aankomt in de VS.