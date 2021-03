60 centimeter lange man uit India wanhopig op zoek naar vrouw

Naast dat het in de liefde niet wil lukken, gaat het leven van de 26-jarige Azeem door zijn lengte verder ook niet altijd over rozen. In de vijfde klas besloot hij van school te gaan, omdat klasgenoten hem uitscholden en pestten, schrijft Newsroom Post. Vanaf zijn eenentwintigste verjaardag begonnen zijn ouders met het zoeken naar een bruid voor hun zoon. Zijn lengte vormde echter zo’n groot obstakel in deze zoektocht dat de ene na de andere afwijzing volgde.

Klaagzang

,,Ik kan er niet van slapen. Ik probeer het nu al zo lang. Is er dan niemand die haar leven met mij wil delen?”, klinkt de klaagzang van de afgewezen Azeem. De lokale politie probeert nu met hem mee te denken. ,,We weten niet precies wat we kunnen doen, maar we gaan kijken naar wat er mogelijk is.”