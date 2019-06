Corrie (90) eet raketjes en slaat ochtendgym over

Corrie (90, links) slaat de ochtendgymnastiek een paar dagen over. Ⓒ Thijs Rooimans

Vianen - Niets koelt zo lekker af als een verfrissend waterijsje. Dat weten ze ook in in ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein in Vianen. Daar worden bewoners dezer dagen getrakteerd op waterijs en koude limonade. Net als in de andere zorgcentra van ZorgSpectrum is daar het hitteplan van kracht.