Aanhouding bij druk terras in Laren: groep weigert te gaan

Binnenland

Bitcoins ingenomen bij inval politie, ook vuurwapen aangetroffen

De politie heeft in Brabant cryptocurrency, digitaal geld, van een 31-jarige verdachte ingenomen. Een expertiseteam van het Openbaar Ministerie nam de bitcoins en een hoeveelheid contant geld in beslag. Ook werd een vuurwapen ontdekt in de woning van de man in Den Bosch.